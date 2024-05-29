PKS Akan Putuskan Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran Sebelum Oktober

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap apakah bakal menjadi oposisi atau koalisi pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

PKS bakal segera mengumumkan sikap politik partai dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa keputusan sikap politik PKS pada pemerintahan atau di luar pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi wewenang Majelis Syuro PKS.

"Belum (tentukan sikap politik). Tunggu aja nanti, dalam waktu yang tidak lama. InsyaAllah," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, Selasa (28/5/2024).

Saat disinggung apakah keputusan itu bakal diumumkan dalam satu atau dua bulan ke depan, ia tak merinci. Wakil Ketua MPR itu hanya berkelakar jika PKS akan mengumumkan sikap sebelum Prabowo dan Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

"Yang pasti (diumumkan) sebelum Oktober," tambahnya.