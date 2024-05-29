Tegas! Pengacara Saka Tatal Siap Bantu Pegi Perong

JAKARTA - Titin Prialianti selaku pengacara Saka Tatal, mantan terpidana anak pada kasus pembunuhan Vina Cirebon siap membantu pihak Pegi Setiawan alias Perong, seorang DPO yang berhasil diringkus oleh Polda Jawa Barat.

Hal ini diungkapkan Titin menyusul dianulirnya dua daftar pencarian orang (DPO) usai sosok Pegi Setiawan yang telah diamankan oleh Polda Jabar.

Menurut dia, penetapan tiga orang DPO dalam hal ini Dani, Andi, dan Pegi telah tertuang dalam putusan Pengadilan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon ini.

"Dengan sekarang ditangkapnya DPO yang tadinya jumlahnya 3 orang dan tertuang dalam putusan Pengadilan di halaman 126, 127, kemudian tiba-tiba dianulir jadi cuma 1," kata Titin dalam program dialog spesial Rakyat Bersuara, Selasa (28/5/2024) malam.

Oleh karena itu, Titin menyatakan siap akan membantu pihak keluarga Pegi Setiawan yang diamankan Polda Jabar melalui kuasa hukumnya untuk mengungkap fakta sebenarnya.

"Saya berharap para pengacara Pegi bisa membuktikan karena kuncinya di situ. Saya siap membuka berkas saya, membantu berkas yang saya miliki. Sebetulnya apa sih peranan Pegi yang dituduhkan di dalam dakwa," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )