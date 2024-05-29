Dasco Unggah Foto Budi Djiwandono dan Raffi Ahmad: Tes Ombak Aja

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal unggahan terkait poster kadernya, Budi Djiwandono dengan selebritas Raffi Ahmad pada akun instagram pribadinya.

Dia mengakui, unggahan itu sebagai upaya tes ombak untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. "Tes ombak aja," kata Dasco dikutip Rabu (29/5/2024)

Diketahui, nama Budi Djiwandono belakangan tengah digadang-gadang akan dicalonkan dalam Pilkada Jakarta November mendatang. Saat ditanya apakah untuk Pilkada Jakarta, dia pun menampiknya.

"Enggak tahu buat dimana, tes ombak aja. Lagi masangin orang-orang ganteng saja," ujarnya.

Kendati demikian, Wakil Ketua DPR itu menegaskan bahwa tidak ada maksud apa-apa di balik unggahannya tersebut. Ia tak mempersoalkan jika ada penafsiran lain.

"Kan itu nggak ada buat apa-apa, biasa saja gitu lah," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)