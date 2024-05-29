Kesaktian Benda Pusaka Mataram Ciptakan Banjir Bandang Buat Panik Pasukan Pemberontak Pati

KERAJAAN Mataram memiliki beberapa benda pusaka yang konon termashyur kesaktiannya. Salah satu peristiwa menandakan kesaktian benda-benda pusaka Mataram yakni saat terjadi pemberontakan Pati yang dipimpin Adipati Pragola.

Pemberontakan itu dikisahkan terjadi beberapa tahun sebelum Panembahan Senopati wafat. Sang Adipati Pati itu meminta hak pengurusan semua tanah pedesaan di sebelah utara Pulau Jawa. Tak cukup sampai disitu, Pragola juga meminta 100 mata tombak dengan batangnya ke Raja Mataram Panembahan Senopati saat itu.

Tetapi permintaan itu sudah tentu ditolak oleh Senopati, sang raja hanya memberikan mata tombaknya sejumlah 100 buah saja, tanpa batangnya. Bagi Senopati permintaan Adipati Pragola, menyerahkan barang tombak berarti adalah menyerukan perang.

Dikutip dari Awal Kebangkitan Mataram : Masa Pemerintahan Senapati" dari H. J. De Graaf, hal ini yang membuat Senopati akhirnya tak menyerahkan batang tombak itu. Ini tentu memicu kemarahan Adipati Pragola. Sang adipati pun mempersiapkan pasukan melintasi perbatasan, dan menaklukkan semua penduduk desa di sebelah utara Pegunungan Kendeng.

Nyaris seluruh wilayah di utara Pegunungan Kendeng angkat tangan tak berani, kecuali Demak. Saat itu Demak yang menjadi wilayah kekuasaan Mataram mempersenjatai diri di dalam lingkungan bentengnya.

Selanjutnya, Pati pun menghimpun pasukan dan menuju Mataram, untuk melakukan penyerangan. Perlu beberapa waktu bagi Adipati Pragola, untuk menghimpun banyak prajurit yang disiapkan menyerang Mataram. Ia pun mengirimkan informasi ke Panembahan Senopati sebagai peringatan akan adanya penyerbuan ke wilayah yang dipimpin saudara sepupunya itu.