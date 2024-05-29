Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kompolnas Bilang 2 DPO Pembunuhan Vina Tidak Dihapus Setelah Pegi Ditangkap

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |08:33 WIB
Kompolnas Bilang 2 DPO Pembunuhan Vina Tidak Dihapus Setelah Pegi Ditangkap
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan tidak ada penghapusan dua nama tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky, atas nama Andi dan Dani.

Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim mengungkap, pernyataan Polda Jawa Barat (Jabar) soal dua DPO, setelah menangkap seorang DPO atas nama Pegi Setiawan alias Perong, adalah karena fisik keduanya yang tidak ada, bukan penghapusan nama.

"Nama Andi dan Dani setelah Pegi ditangkap tetap ada, tidak dihapus. Hanya, penyidik saat ini meyakini berdasarkan bukti-bukti dipastikan fisiknya tidak ada," kata Yusuf Warsyim saat dikonfirmasi, Rabu (29/5/2024).

Sebagai pengawas eksternal, Yusuf mengaku tetap menghormati kewenangan dan keyakinan penyidik.

"Hanya kemarin kami bersaran bahwa itu sementara, kami tetap mendorong agar digali terus bukti-bukti yang menunjukan siapa orang yang diduga pelaku dengan nama Andi dan Dani," katanya.

"Sampai proses persidangan tersangka Pegi digelar dan adanya putusan pengadilan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
