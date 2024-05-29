Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Status Terakhir Akun Facebook Pegi Setiawan Sebelum Pembunuhan Vina Cirebon

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |10:09 WIB
Ternyata Ini Status Terakhir Akun Facebook Pegi Setiawan Sebelum Pembunuhan Vina Cirebon
Ilustrasi status terakhir tersangka pembunuhan Vina di Cirebon ( Foto: Okezone)
JAKARTA - Ternyata ini status terakhir akun Facebook diduga Pegi Setiawan sebelum pembunuhan Vina Cirebon. Adapun, namanya menjadi viral dikarenakan menjadi salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon.

Beberapa akun media sosialnya pun disoroti oleh netizen. Salah satunya mengenai akun Facebooknya, lantas apa isi status terakhirnya?

Ternyata ini status terakhir akun Facebook diduga Pegi Setiawan sebelum pembunuhan Vina Cirebon ini sempat curhat. Dia menuliskan bahwa dirinya difitnah menjadi salah satu tersangka pembunuhan.

"Ya allah saya ngga tau apa apa tentang masalah ini..

kenapa saya kena getah nya???

Cobaan yang engkau berikan begitu berat ya allah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!," tulisnya di Facebook.

Tak sampai di situ, ada pula tulisan Pegi Setiawan pada Januari 2017, ia juga sempat menulis soal fitnah.

Sayangnya, setelah polisi menangkap Pegi ternyata akun Facebooknya juga menghilang. Sedangka, Pengacara Pegi Setiawan alias Perong, Toni RM menyebut akun Facebook milik kliennya hilang usai penangkapan. Pegi diketahui ditangkap polisi karena DPO kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita.

