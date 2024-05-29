Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gaji Karyawan Bakal Dipotong 3 Persen, Warga Depok: Sangat Keberatan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |01:29 WIB
Gaji Karyawan Bakal Dipotong 3 Persen, Warga Depok: Sangat Keberatan
Warga Depok tolak iuran Tapera (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dikenakan ke pekerja baik aparatur sipil negara (ASN) hingga swasta menjadi polemik di masyarakat.

Karyawan swasta asal Depok, Jawa Barat, Rifqi mengaku keberatan jika gaji yang diterima dari tempat dirinya bekerja dipotong tiga persen untuk iuran Tapera tersebut. Dikarenakan ada potongan lainnya yang terlebih dahulu dilakukan dari gaji pokok tersebut.

"Kalau saya pribadi karena memang datang dari kampung ke Depok tujuannya untuk kerja otomatis saya menolak, tabungan untuk perumahan itu bagi saya nggak relevan apalagi saya di kampung sudah ada rumah terus gaji harus dipotong 3 persen, sedangkan potongan sendiri bukan hanya untuk tabungan perumahan itu saja, ada potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan potongan lain dari perusahaan sangat keberatan," kata Rifqi saat ditemui di Cilodong, Depok, Selasa (28/5/2024).

Rifqi yang mengadu nasib di Depok dari Brebes, Jawa Tengah, itu menyebut kalau hendak membangun rumah bisa dengan cara menabung sendiri untuk menentukan skala prioritas dalam rumah tangga kecilnya itu.

Ia pun tegas menolak wacana pemotongan gaji 3 persen untuk iuran Tapera itu.

"Apalagi itu gaji yang dipotong dari gaji kita murni bukan dari perusahaan sangat menolak tentunya, gaji tak seberapa kemudian dipotong sesuatu yang nggak kita butuhkan amat kalau pun mau bangun rumah kita akan nabung sendiri kita tahu mana prioritas, kemudian alokasinya pun akan masing masing," ujarnya.

Lebih lanjut, Rifqi berharap kalau perusahaan yang akan menanggung sepenuhnya tidak ditanggung karyawan tidak masalah. Namun kalau harus memotong gaji pokok karyawan agar dibatalkan wacana tersebut.

"Harapannya kalau memang dipotong dari pendapatan kita sendiri harapannya batalkan, tapi kalau perusahaan akan menanggung dan ada sisi positifnya silahkan tapi jangan motong dari pendapatan karyawan itu sendiri," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159724/truk-sO5F_large.jpg
Krisis Air Ancam Depok karena Ulah Sumur Bor Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/338/3156881/depok-k9eD_large.jpg
Satpol PP Depok Tertibkan Bangunan di Zona Berbahaya Jalan Juanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/338/3154526/arya-aQ3I_large.jpg
Banyak Terima Curhat dan Viral, Bima Arya: Damkar Depok Fokus Sesuai Kapasitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/1/3148215/depok-MEQe_large.jpg
Gelar Depok Run Festival 2025 di Area CFD, Wali Kota Supian Suri Minta Maaf ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/1/3148214/pemkot_depok-e7yk_large.jpg
Pakai Rute CFD, Pemkot Gelar Depok Run Festival 22 Juni Diikuti 2.500 Peserta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147523/run-ljF1_large.jpg
7 Hari Menuju Depok Run Festival 2025: Gekrafs dan Pemkot Depok Lakukan Pengecekan Rute
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement