RPA Partai Perindo Berbagi Kasih Dengan Anak-Anak di Panti Asuhan Bina Harapan Kota Bogor

BOGOR - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo berkunjung ke Panti Asuhan Bina Harapan yang berada di Kota Bogor. Kedatangan kali ini untuk berbagi kasih kepada anak-anak panti asuhan dalm rangka beberapa perayaan umat kristiani.

"Kami RPA Perindo dan teman-teman Perindo Kota Bogor mendatangi yayasan di tempat ini anak yatim piatu dalam rangka tiga perayaan yang kami lakukan yaitu perayaan Paskah, Kenaikan Tuhan Yesus dan Keturunan Roh Kudus," kata Ketua RPA Partai Perindo Jeannie Latumahina, Rabu (29/5/2024).

Kata dia, kunjungan ini merupakan bagian dalam program RPA Partai Perindo untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesodibjo.

"Ini menjadi bagian dari kami mengkomunikasikan apa yang menjadi harapan Ketua Umum kami kepada adik-adik di sini. Kami juga melakukan ini dengan semua komunitas agama yang ada dan kebetulan kali ini bagi umat kristiani. Kami memilih tempat ini karena kami merasakan bahwa perlu mereka didatangi apalagi mereka tidak memiliki orangtua dan kami tau bahwa makna kasih itu sesungguhnya ketika kita langsung terjun ke masyarakat, membantu langsung bukan sekedar pemberi harapan atau hanya sekedar wacana," ungkap Jeannie.

Dalam kegiatan ini, anak-anak di panti asuhan tersebut terlihat sangat ceria dan antusias dengan kedatangan RPA Partai Perindo. Karena, diisi dengan berbagai kegiatan menarik seperti bernyanyi, bermain game dan memberikan bingkisan serta santunan.