Pilkada 2024, Survei LKPI: Tri Adhianto 'Rajai' Bursa Bakal Calon Wali Kota Bekasi

JAKARTA - Sejumlah nama bermunculan masuk dalam bursa bakal calon wali kota Bekasi. Di antarannya, ada Tri Adhianto, Ade Puspitasari, Heri Koswara, Gus Sholihin, Novel Saleh Hilabi, Mochtar Mohamad, Sigit Purnomo.

Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan penelitian awal melalui media online dan elektronik. Dari survei yang dilakukan menunjukan tingkat popularitas Tri Adhianto yang merupakan mantan wali kota Bekasi paling dikenal oleh warga kota Bekasi dengan mencapai 88,2 persen.

Kemudian, Ade Puspitasari 56,2 persen, Heri Koswara 54,2 persen, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu 50,2 persen, Mochtar Mohamad 47,2 persen, Gus Sholihin 30,2 persen, Novel Saleh Hilabi 28,6 persen.

"Tinggi tingkat popularitas Tri Adhianto memang sangat wajar karena di saat adanya pandemic Covid-19 kinerja penanggulangan Covid di Kota Bekasi paling berhasil di seluruh Indonesia," ujar Direktur Eksekutif LKPI Togu Lubis dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/5/2024).

Untuk tingkat Akseptabilitas atau penerimaan publik, Tri Adhianto kembali paling tinggi mencapai 87,8 persen. Selanjutnya Heri Koswara 51,7 persen, Ade Puspitasari 50,9 persen Sigit Purnomo alias Pasha Ungu 45,9 persen, Mochtar Mohamad 40,2 persen, Gus Sholihin 28,9 persen, Novel Saleh Hilabi 26,4 persen.

Sementara untuk menguji tingkat preferensi warga Kota Bekasi terhadap pilihan warga, dilakukan simulasi dengan pertanyaan terbuka terhadap 1.800 warga Kota Bekasi dengan pertanyaan 'jika pemilihan wali kota Bekasi digelar hari ini siapa yang akan dipilih'. Ternyata Tri Adhianto kembali menjadi pilihan yang paling tinggi dipilih warga Kota Bekasi dengan tingkat keterpilihan hingga 27,1 persen.

Selanjutnya ada Heri Koswara 12,2 persen, Ade Puspitasari 10,3 persen, Sigit Purnomo 8,1 persen dan Mochtar Mohamad 4,8 persen dan nama nama tokoh lainnya jika dijumlahkan 17,2 persen. Sedangkan yang tidak menjawab sebanyak 20,3 persen.