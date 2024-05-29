RPA Partai Perindo Ajak Seluruh Kader dan Sayap Partai Terus Turun ke Masyarakat

BOGOR - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mengajak kepada seluruh kader Partai Perindo untuk terus hadir di tengah masyarakat. Tak perlu menunggu Pemilu untuk turun ke lapangan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum RPA Partai Perindo Boetje Simanela usai kunjungan berbagi kasih dengan anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Bina Harapan, Kota Bogor, Rabu (29/5/2024).

"Kami dari RPA Perindo menjalankan tugas kami sebagai program yang sudah dianjurkan oleh DPP Partai Perindo kami harus turun ke bahwa menyentuh masyarakat. Meskipun kemarin kita Partai Perindo kalah dalam kontestasi Pemilu tapi kita harus sebagai kader-kader dari partai Perindo harus menjalankan itu, jangan kita diam," kata Boetje, kepada wartawan.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu harus terus eksis di tengah masyarakat.

"Dari RPA Perindo mengimbau kepada baik DPP maupun sayap-sayap lainnya supaya turun menyentuh masyarakat. Jangan kita tunggu mau Pemilu baru kita turun. Saatnya kita menunujukan Partai Perindo eksis di masyarakat," ungkapnya.

Dia pun mencontohkan kunjungan RPA Partai Perindo ke Panti Asuhan Bina Harapan ini sebagai bagian dari program partai berbagi kasih dengan masyarakat.

"Hari ini kita di panti di sini, ini merupakan suatu ungkapan kasih kita dari RPA Partai Perindo kepada adik-adik di panti sini, dan kebetulan saat ini momen hari Kenaikan Tuhan Yesus," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)