RPA Partai Perindo Berbagi Kasih di Panti Asuhan Bina Harapan, Pengurus: Memberi Senyum, Doa dan Berkat

BOGOR - Panti Asuhan Bina Harapan Kota Bogor menyambut dengan suka cita atas kedatangan Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo untuk berbagi kasih kepada anak-anak yatim piatu.

"Kami dari Panti Asuhan Bina Harapan terutama anak-anak sangat bersyukur, sangat bersuka cita atas kehadiran RPA Perindo. Mereka bersuka cita mereka berantusias dan kami bersyukur atas semua kebahagiaan dan sukacita yang dibagikan kepada kami," kata Kepala Rumah Tangga Panti Asuhan Bina Harapan Sofia Risakotta, Rabu (29/5/2024).

Kata dia, kedatangan yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu sangat memberika kekuatan bagi anak-anak.

"Terutama firman yang sangat menguatkan dan juga games yang disampaikan. Saya rasa ada senyum yang paling indah, ada doa dan berkat yang kami terima di sini," ungkap Sofia.

Diharapkan, RPA Partai Perindo dapat segera kembali hadir ke panti asuhan tersebut untuk berbagi senyum dan kasihnya kepada anak-anak panti.

"Harapan kami ya semoga di lain waktu bisa cepat lagi ke sini. Terima kasih untuk Partai Perindo untuk para pengurus yang sudah berbagi di tempat ini dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih, tuhan memberkati," pungkasya.

(Khafid Mardiyansyah)