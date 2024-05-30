Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahkamah Agung Minta Pasal Batas Usia Cagub dan Cawagub di Pilkada 2024 Dicabut

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |13:50 WIB
Mahkamah Agung Minta Pasal Batas Usia Cagub dan Cawagub di Pilkada 2024 Dicabut
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Agung mengambulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana yang meminta peraturan batas usia Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) minimal 30 tahun untuk dicabut.

Putusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, yang diputus oleh Ketua Majelis Yulius, dengan anggota Majelis 1 Cerah Bangun dan anggota Majelis 2 Yodi Martono.

"Amar putusan kabul permohonan HUM (Hak Uji Materiil)," tulis putusan tersebut yang dikutip MNC Portal Indonesia dari laman resmi MA, Kamis (30/5/2024).

Sebagai informasi, batas usia minilam Cagub dan Cawagub yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9 tahun 2020, MA menyatakan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016.

Dari putusan tersebut, MA telah mengubah yang awalnya Cagub dan Cawagub minimal berusia 30 tahun, yang terhitung sejak penetapan calon menjadi setelah pelantikan.

Atas dasar itu, MA meminta KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

(Khafid Mardiyansyah)

      
