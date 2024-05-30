Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Menjamu Panglima Angkatan Bersenjata Inggris, Bahas Pengembangan Industri Pertahanan

Salman Mardira , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |20:16 WIB
Prabowo Menjamu Panglima Angkatan Bersenjata Inggris, Bahas Pengembangan Industri Pertahanan
Menhan Prabowo Subianto bersalaman dengan Panglima Angkatan Bersenjata Inggris, Admiral Sir Tony Radikin (Foto: Biro Humas Setjen Kemhan)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Inggris atau Chief of the Defence Staff of the United Kingdom, Admiral Sir Tony Radakin di ruang Manggala Yudha Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Kedatangan Tony Radakin bersama delegasinya disambut langsung oleh Wamenhan RI di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan RI.

Selepas menyimak lagu kebangsaan tiap negara, Wamenhan RI bersama Panglima AB Inggris kemudian meninjau pasukan dan meletakkan karangan bunga di pelataran patung Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Menunggang Kuda.

 BACA JUGA:

Pertemuan kedua negara ini salah satunya melanjutkan diskusi kunjungan terakhir Menhan Prabowo pada Maret lalu di London dengan Menhan Inggris, terkait peningkatan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Inggris.

Dalam pertemuan ini, Menhan menyampaikan penghargaannya kepada Tony Radakin atas kunjungannya ke kantor Kementerian Pertahanan RI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177350/menhan-Keqa_large.jpg
Tak Bahas Kabinet dengan Menhan, PKS: Kami Sudah Ada di Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177338/menhan-QYvm_large.jpg
Menhan-Elite PKS Bahas Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176881/menhan-hJ2t_large.jpg
Satu Jam Bertemu, Menhan dan Surya Paloh Tak Bahas Soal Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176853/kemhan-L9wB_large.jpg
Surya Paloh Sambangi Kementerian Pertahanan, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3154026/sjafrie-1v5w_large.jpg
Kemhan Ajukan Tambahan Anggaran 2026 Rp184 Triliun untuk Memenuhi Kebutuhan Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/337/3147374/indo_defense_lahirkan_puluhan_mou_kemhan_pengembangan_produk_pertahanan-Xzy7_large.jpg
Indo Defence Lahirkan Puluhan MoU, Kemhan: Pengembangan Produk Pertahanan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement