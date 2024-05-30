Lihat Langsung Kepadatan Pasien di RSUD dr Sobirin, Presiden Jokowi Langsung Telepon Menteri Basuki

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Sobirin di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan, Kamis, 30 Mei 2024. Saat itu, Presiden Jokowi tampak menelepon seseorang.

Saat ditemui wartawan di Pasar Bukit Sulap, Kota Lubuklinggau, Presiden Jokowi pun menjelaskan bahwa ia menelepon Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

"Telepon Pak Menteri PU untuk segera menurunkan timnya ke Lubuklinggau, di sebelah mana bisa kita bantu, tanahnya di sebelah kiri atau sebelah kanan, semuanya akan dibantu dari pemerintah pusat agar pelayanan kesehatan di sini lebih baik," kata Jokowi.

Presiden menelepon Pak Bas--sapaan akrab Menteri PUPR--bukan tanpa sebab. Selama peninjauan, Presiden menyaksikan langsung kondisi rumah sakit yang mengalami kepadatan pasien.

"Di rumah sakit tadi memang pasiennya banyak, kekurangan kamar sehingga akan kita bantu untuk membangun ruangan lagi agar jumlah tempat tidurnya bisa bertambah," ungkap Presiden Jokowi.