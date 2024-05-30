Operasional MRT Jakarta Dihentikan Imbas Insiden Konstruksi Gedung Kejagung

JAKARTA - Operasional MRT Jakarta akan dihentikan sementara karena terdampak insiden pada kegiatan konstruksi yang sedang dikerjakan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

"Dikarenakan adanya insiden pada kegiatan konstruksi yang sedang dikerjakan Gedung Kejaksaan Agung RI yaitu oleh kontraktor Hutama Karya berdampak pada operasional kereta, maka operasional MRT Jakarta akan dihentikan sementara," tulis keterangan resmi MRT Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Saat ini, pihak MRT telah melakukan evakuasi dengan menurunkan penumpang di stasiun terdekat.

"Saat ini sedang dilakukan penanganan oleh tim terkait dan untuk perkembangan informasi lebih lanjut, dapat dipantau pada media sosial MRT Jakarta," tulisnya.

PT MRT Jakarta (Perseroda) pun memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari gangguan tersebut.

(Angkasa Yudhistira)