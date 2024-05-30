Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli dan Diapro Value Underpad Bantu Pasien Kanker di RC BADAK Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |17:42 WIB
MNC Peduli dan Diapro Value Underpad Bantu Pasien Kanker di RC BADAK Tangerang
MNC Peduli dan Diapro Value bantu pasien kanker di Rumah Singgah RC Badak Tangerang (Foto: MPI/Riyan)
A
A
A

TANGERANG - MNC Peduli bersama Diapro Value Underpad memberikan sejumlah bantuan ke Rumah Singgah Respon Cepat Badan Darurat Kemanusiaan (RCBADAK) di Jalan H. Embang Jaya, Kota Tangerang, Banten, Kamis (30/5/2024).

Adapun bantuan yang diberikan berupa berupa 2000 perlak alas dan 10.000 masker.

CEO PT Multiutama Disposindo Jaya, Roy Tanusudiro menyebutkan, bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap penghuni rumah singgah.

 BACA JUGA:

“Diapro Value Underpad peduli terhadap kesehatan dan kenyamanan pasien. Kami dengan sepenuh hati memberikan 2.000 lembar underpad disini lebih dikenal dengan nama produk perlak alas Diapro Value” kata Roy Tanusudiro kepada iNews Media Group.

