INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima Bantuan dari MNC Peduli dan Diapro Value Underpad, Rumah Singgah: Terima Kasih Atas Kepeduliannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |18:31 WIB
Terima Bantuan dari MNC Peduli dan Diapro Value Underpad, Rumah Singgah: Terima Kasih Atas Kepeduliannya
A
A
A

TANGERANG - MNC Peduli bersama Diapro Value Underpad memberikan sejumlah bantuan ke Rumah Singgah Respon Cepat Badan Darurat Kemanusiaan (RCBADAK) di Jalan H. Embang Jaya, Kota Tangerang, Kamis (30/5/2024).

Adapun bantuan yang diberikan berupa berupa 2000 perlak alas dan 10.000 masker.

Bendahara sekaligus penanggung jawab Rumah Singgah (RCBADAK), Tri Yuliani menyampaikan rasa terima kasihnya kepada MNC dan Diapro Value Underpad.

Yuliani menyebut, MNC membantu pihaknya mengenalkan kepada masyarakat atas keberadaan rumah singgah tersebut.

“Terima kasih kepada MNC yang dari dulu juga peduli dengan kami dan juga membantu mengenalkan kepada masyarakat luas keberadaan dari Yayasan Respons Celat Badan Darurat Kemanusiaan Peduli Kanker Anak dan Kanker Dewasa,” kata dia kepada iNews Media Group, Kamis (30/5/2024).

Dia pun berharap, agar Pemerintah Kota maupun Daerah agar lebih peka dan mendukung hadirnya rumah singgah untuk membantu penyintas kanker.

“Harapan kami sih untuk pemerintah lebih aware ya, lebih terbuka, lebih mendukung dengan kegiatan yang kami lakukan, kegiatan sosial kemanusiaan yang selama ini memang mungkin kurang ya untuk awarenya dari pemerintah setempat,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menjelaskan terhadap layanan yang diberikan rumah singgah terhadap pasien kanker. Mulai dari pendampingan hingga menyediakan sembako.

“Layanan atau yang kami berikan kepada pasien dan juga keluarganya adalah pendampingan ketika anak-anak ke rumah sakit. Kemudian layanan rumah singgah, kami menyediakan bahan-bahan sembako untuk makan sehari-hari,” ungkapnya.

Topik Artikel :
MNC MNC Group MNC Peduli
