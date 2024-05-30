Crane Jatuh Timpa Rel MRT Jakarta, Warga Sebut Ada Suara Dentuman Keras

JAKARTA - Sebuah crane jatuh menimpa rel MRT Jakarta di depan Kejagung RI atau di dekat Stasiun MRT Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (30/5/2024) sore tadi sekira pukul 16.30 WIB. Warga pun sempat mendengar adanya suara dentuman keras.

"Kencang banget suaranya, kayak suara dentuman, ledakan. Posisi saya dekat, jadi kedengeran," ujar salah satu pedagang di bawah kolong MRT kawasan Blok M, Nurul pada Kamis (30/5/2024).

Menurutnya, suara dentuman itu berasal dari atas jalur MRT Jakarta arah Cipete. Bukan hanya suara keras seperti dentuman, dia juga sempat melihat adanya percikan api yang berasal dari crane jatuh dari proyek di Gedung Kejagung RI tersebut.

BACA JUGA: MRT Jakarta Minta Maaf Operasional Berhenti Gegara Besi Proyek Kejagung Jatuh ke Rel

"Ada percikan api, sampai bawah sini percikannya. Kejadiannya itu yang jalur MRT arah Cipete," tuturnya.

Saat ini, tampak di lokasi ramainya warga yang melihat adanya crane jatuh di kawasan Blok M tersebut. Suasana ramai itu ditambah dengan banyaknya pengguna MRT Jakarta yang tak bisa menggunakan MRT Jakarta akibat crane jatuh itu.

Sedangkan penumpang yang baru saja turun di Stasiun MRT Blok M dari arah Cipete tampak berkumpul di depan mal Blok M Plaza. Petugas keamanan MRT sendiri tampak menutup pintu masuk MRT Blok M sembali memberikan imbauan menggunakan toa jika MRT Jakarta tak bisa beroperasional.

(Khafid Mardiyansyah)