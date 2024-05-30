Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Crane Jatuh Timpa Rel MRT Jakarta, Warga Sebut Ada Suara Dentuman Keras

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |18:49 WIB
Crane Jatuh Timpa Rel MRT Jakarta, Warga Sebut Ada Suara Dentuman Keras
Suasana Stasiun MRT Blok M (Foto: MPI/Ari)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah crane jatuh menimpa rel MRT Jakarta di depan Kejagung RI atau di dekat Stasiun MRT Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (30/5/2024) sore tadi sekira pukul 16.30 WIB. Warga pun sempat mendengar adanya suara dentuman keras.

"Kencang banget suaranya, kayak suara dentuman, ledakan. Posisi saya dekat, jadi kedengeran," ujar salah satu pedagang di bawah kolong MRT kawasan Blok M, Nurul pada Kamis (30/5/2024).

Menurutnya, suara dentuman itu berasal dari atas jalur MRT Jakarta arah Cipete. Bukan hanya suara keras seperti dentuman, dia juga sempat melihat adanya percikan api yang berasal dari crane jatuh dari proyek di Gedung Kejagung RI tersebut.

"Ada percikan api, sampai bawah sini percikannya. Kejadiannya itu yang jalur MRT arah Cipete," tuturnya.

Saat ini, tampak di lokasi ramainya warga yang melihat adanya crane jatuh di kawasan Blok M tersebut. Suasana ramai itu ditambah dengan banyaknya pengguna MRT Jakarta yang tak bisa menggunakan MRT Jakarta akibat crane jatuh itu.

Sedangkan penumpang yang baru saja turun di Stasiun MRT Blok M dari arah Cipete tampak berkumpul di depan mal Blok M Plaza. Petugas keamanan MRT sendiri tampak menutup pintu masuk MRT Blok M sembali memberikan imbauan menggunakan toa jika MRT Jakarta tak bisa beroperasional.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184827//mrt-nOgV_large.jpg
Sempat Terhenti Imbas Pohon Tumbang, Layanan MRT Beroperasi Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184778//mrt-XlGj_large.jpg
MRT Jakarta Gangguan Imbas Pohon Tumbang, 524 Penumpang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184751//transjakarta-BRN3_large.jpg
Imbas Gangguan MRT, Transjakarta Tambah Armada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724//viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181986//pramono_anung-nDom_large.jpg
Pramono Teken Pergub Pekerja Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181790//lrt-E39f_large.jpg
Naik MRT, LRT, dan Transjakarta Bisa Gratis, Ini Syaratnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement