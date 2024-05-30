Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Crane Jatuh, Penumpang MRT Ramai-ramai Beralih ke Transjakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |19:17 WIB
Ada Crane Jatuh, Penumpang MRT Ramai-ramai Beralih ke Transjakarta
A
A
A

JAKARTA - Sebuah crane terjatuh menimpa Rel MRT Jakarta di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (30/5/2024) sore tadi. Akibatnya, penumpang MRT pun terpaksa harus beralih menggunakan Transjakarta menuju arah Lebak Bulus.

Berdasarkan pantauan, petugas keamanan MRT Jakarta di kawasan Blok M memberikan imbauan pada warga, khususnya penumpang MRT menggunakan Toa. Jika, MRT Jakarta saat ini sedang tidak beroperasi lantaranya adanya gangguan akibat proyek di Gedung Kejagung RI.

Namun, tak sedikit penumpang yang masih hendak memasuki lift pintu masuk MRT Stasiun Blok M yang dihalau petugas. Petugas lantas memberitahukan kembali pada warga dan mengarahkan warga untuk menggunakan moda transportasi lainnya.

Alhasil, penumpang MRT Jakarta pun ramai-ramai beralih mengunakan Bus Transjakarta, khususnya yang hendak menuju kawasan Lebak Bulus. Salah satunya, Hartono yang mengaku dia terpaksa harus beralih menggunakan Transjakarta lantaran MRT Jakarta tak beroperasi tanpa sebab yang dia tahu.

"Tadi habis dari Blok M, siang tadi masih normal-normal saja, sekarang dikasih tahu tadi sama petugas katanya lagi tidak bisa beroperasional. Lalu diarahkan naik Transjakarta saja ke Lebak Bulusnya," ujarnya di kawasan Blok M, Kamis (30/5/2024).

Halaman:
1 2
      
