Aksi Sejoli di Bekasi, Kompak Maling Barang Kosmetik di Minimarket

BEKASI - Aksi maling kosmetik terjadi di sebuah minimarket di kwasan Taman Narogong, Jalan Bojongsari Raya, Rawalumbu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pelaku diduga merupakan sepasang pria dan perempuan.

Aksi sejoli itu tertangkap kamera CCTV yang terpasang di minimarket. Pelaku memanfaatkan waktu sepi saat menjalankan aksinya yakni di saat toko baru membuka operasi.

Dalam rekaman itu terlihat keduanya langsung menuju rak bagian kosmetik. Pelaku perempuan terlihat mengambil barang-barang incarannya.

Setelah barang-barang itu diambil, pelaku pun menaruh barang-barangnya di tas yang telah dibawa.

“Iya pelaku dua sejoli dan berlangsung pukul 07.00 WIB,” kata Petugas Minimarket, Akbar, Kamis (30/5/2024).