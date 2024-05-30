Besi Crane Rel MRT Dievakuasi, Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa

JAKARTA - Tim proyek Hutama Karya tengah melakukan evakuasi atau pemindahan terhadap besi crane yang menimpa Rel MRT Jakarta di kawasan Stasiun MRT Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun atas insiden itu, polisi memastikan tak adanya korban jiwa.

Berdasarkan pantauan pada sekira pukul 19.00 WIB, tim dari Hutama Karya, kontraktor proyek di Gedung Kejagung RI, tengah melakukan evakuasi atau pemindahan besi crane yang menimpa Rel MRT Jakarta. Tampak di bagian bawah Rel MRT, di bagian trotoar yang juga ditempati oleh PKL itu, diberikan garis kuning.

Petugas juga meminta pedagang mengosongkan sementara area yang diberikan garis kuning itu, meski para pedagang masih meninggalkan perabotan dagangan dan kursi-kursinya itu di area tersebut. Di bagian atas, tampak crane besar dari dalam gedung Kejagung RI bergerak melakukan evakuasi atas besi ataupun tali yang menyangkut di Rel MRT.

Kepolisian juga melakukan pengawasan dari bagian bawah dan atas Rel MRT Stasiun Blok M. Sementara itu, Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Saut Fernando Aritonang pun telah melakukan pengecekan di lokasi jatuhnya crane tersebut, hanya saja dia enggan berbicara banyak.

Dia hanya memastikan tak adanya korban jiwa dalam insiden tersebut lantaran penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat semuanya. "Gak ada korban jiwa, (Korban Luka-Luka) tidak ada," katanya pada wartawan, Kamis (30/5/2024).

(Khafid Mardiyansyah)