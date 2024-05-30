Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pegawai Bank Keliling Keroyok Rekannya karena Pakai Uang Tagihan untuk Judi Online

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |21:45 WIB
Pegawai Bank Keliling Keroyok Rekannya karena Pakai Uang Tagihan untuk Judi Online
Lima pegawai bank keliling pelaku pengeroyokan rekannya (Foto: MPI/Ade)
BEKASI - Aparat Unit Jatanras Polres Metro Bekasi menangkap lima pegawai bank keliling karena menyekap dan mengeroyok rekannya bernama Charles. Peristiwa ini terjadi di Perumahan Bukit Sentosa Residence, Karang Sentosa, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kelima pelaku yakni, JS, DN, VS, ACS, dan ARS," kata Kapolres Metro Bekasi, Kombes Twedi Aditya Bennyahdi, Kamis (30/5/2024).

Twedi mengatakan motif para pelaku melakukan pengeroyokan dan penyekapan karena korban sudah ditolong dengan diberikan pekerjaan dan fasilitas sarana, dan diberi uang kasbon sebesar Rp4 juta untuk kebutuhan sehari-hari.

 BACA JUGA:

"Namun korban malah memakai uang tagihan lapangan dan digunakan untuk bermain judi online dan setelah itu korban melarikan diri," katanya

Menurut Twedi, saat korban sedang duduk datang JS menghampiri dan memegangi korban. Kemudian JS langsung menarik korban dan memasukannya ke dalam mobil.

Didalam mobil JS, DS, dan ACS memukuli korban di bagian kepala, wajah, dan punggung. Kemudian korban dibawa ke rumah kontrakan.

