Wacana Duet Budisatrio Keponakan Prabowo dan Kaesang Putra Jokowi di Pilgub DKI, Ini Kata PSI

JAKARTA - Ketua Desk Pilkada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana merespons viralnya wacana duet pasangan Budisatrio Djiwandono, keponakan Prabowo Subianto dan Ketum PSI yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Postingan duet Budi dan Kaesang tersebut viral di media sosial setelah Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memposting poster wajah Budi dan Kaesang dalam akun pribadi Instagramnya.

"Ini hal yang saya sama sekali belum menerima informasi nya dari DPP PSI. Tapi saya sangat menghargai postingan tersebut, saya pikir postingan Sufmi Dasco tersebut dapat meramaikan suasana Pilgub Jakarta yang selama ini terkesan adem ayem saja," ujar Justin, Kamis (30/5/2024) kepada awak media.

Meskipun demikian Justin melihat postingan tersebut dapat berdampak positif untuk mencari putra-putri terbaik bangsa yang ingin mengabdi dan memajukan kota Jakarta.

"Belum ada arahan terkait hal tersebut. Saya diminta untuk tetap membuka penjaringan sampai akhir Juli. Saya kira postingan tersebut dapat meramaikan Pilgub Jakarta dan meningkatkan partisipasi masyarakat," papar Justin.

Justin mengaku duet Budi dengan Ketum DPP Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep tersebut akan dikaji lebih lanjut di tingkat DPP PSI.

"Mereka Gerindra sahabat kita juga, kita membuka pintu yang lebar untuk putra-putri Indonesia yang mau mengambil peran maju dalam pendaftaran Gubernur Jakarta 2024. Nanti kita kaji dan seleksi, karena belum final kita putuskan, bisa dari internal ataupun eksternal," ucapnya.

Justin tidak memungkiri bahwa PSI DKI Jakarta terus menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah partai politik lainnya di tingkat Jakarta.

"Kita harapkan bisa berkoalisi sebanyak-banyaknya seperti koalisi Pilpres. Kami terus melakukan pembicaraan tingkat awal dengan partai politik lainnya di tingkat Jakarta. Komunikasi itu sudah dilakukan. Kami memberikan masukan juga ke DPP. Komunikasi itu dibuka, kita mencari sosok terbaik berintegritas, kami tidak mengusung asal-asalan," pungkas Justin.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, keponakan Prabowo Subianto dan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dipasangkan maju di Pemilihan Gubernur ( Pilgub) Jakarta 2024 .