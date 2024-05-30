Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah Petugas Evakuasi Besi Jatuh dari Crane Bangunan di Jalur MRT

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |21:11 WIB
Sejumlah Petugas Evakuasi Besi Jatuh dari Crane Bangunan di Jalur MRT
A
A
A

JAKARTA - Proses evakuasi dilakukan pada sebuah muatan crane yang jatuh ke jalur MRT Jakarta, Kamis (30/5/2024). Benda tersebut diangkat dari jalur MRT depan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dari foto yang diterima MNC, proses evakuasi terhadap benda tersebut tengah dilakukan. Benda tersebut diangkat menggunakan crane ke luar jalur dari MRT Jakarta.

Terlihat beberapa petugas bahu membahu melakukan evakuasi pada benda tersebut. Sejumlah petugas tersebut menggunakan seragam lengkap saat melakukan evakuasi.

"Saat ini sedang dilakukan penanganan pada benda tersebut di lapangan oldan proses assessmentterhadap kejadian tersebut untuk menilai dampak dari kejadian ini," kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo selaku, Kamis (30/5/2024).

Sebelumnya pihak polisi telah melakukan pengecekan jatuhnya besi ribar milik proyek Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI di Jalur MRT kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (30/5/2024) sore tadi.

"Hasil pengecekan didapatkan hasil, pertama pada saat jatuh crane mengenai satu kereta MRT bagian depan Besi Ribar untuk tulangan yang diangkut oleh Crane jatuh, kemudian menutupi jalur MRT dari arah bundaran HI mengarah bundaran Lebak Bulus," kata Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal pada wartawan, Kamis (30/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184827//mrt-nOgV_large.jpg
Sempat Terhenti Imbas Pohon Tumbang, Layanan MRT Beroperasi Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184778//mrt-XlGj_large.jpg
MRT Jakarta Gangguan Imbas Pohon Tumbang, 524 Penumpang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184751//transjakarta-BRN3_large.jpg
Imbas Gangguan MRT, Transjakarta Tambah Armada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724//viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181986//pramono_anung-nDom_large.jpg
Pramono Teken Pergub Pekerja Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181790//lrt-E39f_large.jpg
Naik MRT, LRT, dan Transjakarta Bisa Gratis, Ini Syaratnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement