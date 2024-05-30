Sejumlah Petugas Evakuasi Besi Jatuh dari Crane Bangunan di Jalur MRT

JAKARTA - Proses evakuasi dilakukan pada sebuah muatan crane yang jatuh ke jalur MRT Jakarta, Kamis (30/5/2024). Benda tersebut diangkat dari jalur MRT depan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dari foto yang diterima MNC, proses evakuasi terhadap benda tersebut tengah dilakukan. Benda tersebut diangkat menggunakan crane ke luar jalur dari MRT Jakarta.

Terlihat beberapa petugas bahu membahu melakukan evakuasi pada benda tersebut. Sejumlah petugas tersebut menggunakan seragam lengkap saat melakukan evakuasi.

"Saat ini sedang dilakukan penanganan pada benda tersebut di lapangan oldan proses assessmentterhadap kejadian tersebut untuk menilai dampak dari kejadian ini," kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo selaku, Kamis (30/5/2024).

Sebelumnya pihak polisi telah melakukan pengecekan jatuhnya besi ribar milik proyek Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI di Jalur MRT kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (30/5/2024) sore tadi.

"Hasil pengecekan didapatkan hasil, pertama pada saat jatuh crane mengenai satu kereta MRT bagian depan Besi Ribar untuk tulangan yang diangkut oleh Crane jatuh, kemudian menutupi jalur MRT dari arah bundaran HI mengarah bundaran Lebak Bulus," kata Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal pada wartawan, Kamis (30/5/2024).