MRT Fokus Lakukan Recovery Dampak Material Jatuh ke Jalur

JAKARTA - Pihak MRT Jakarta saat ini fokus melakukan recovery akibat dampak dari jatuhnya besi muatan crane ke jalur MRT Jakarta depan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (30/5/2024).

Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda), Ahmad Pratomo mengatakan, saat ini tengah dilakukan evakuasi terdap besi yang terjatuh tersebut. Selanjutnya selain melakukan analisa dampak atas peristia tersebut, pihaknya tengah fokus pada recovery.

"Fokus kami segera melakukan recovery layanan sehingga MRT Jakarta segera membuka layanan operasional untuk melayani masyarakat Jakarta," kata Ahmad Pratomo dalam keterangannya, Kamis (30/5/2024).

Selain itu pihaknya juga menyampaikan bagi siapa pun yang telah membeli tiket MRT baik single trip maupun multi trip dapat melakukan pengembalian uang atau refaund dengan menghubungi stasiun MRT terdekat.

"Penumpang yang telah terlanjut membeli tiket baik single trip, multi trip maupun melalui mobile apps dapat melakukan refaund dengan menghubungi stasiun MRT terdekat," jelasnya.

Sebelumnya pihak polisi telah melakukan pengecekan jatuhnya besi ribar milik proyek Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI di Jalur MRT kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (30/5/2024) sore tadi.