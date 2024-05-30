TANGERANG - Warga menginginkan Kota Tangerang dapat sejahtera makmur dan warganya bisa mendapatkan lapangan pekerjaan.
"Kita inginkan pemimpin yang amanah dan bisa memakmurkan warganya," ujar salah satu warga, Rido Saputra, Kamis (30/5/2024).
Dia juga membantah bahwa dirinya menjabat Ketua Relawan Ahmad Amarullah alias Bang Uwoh
Dia mengungkapkan, sosok Bang Uwoh dinilai dirinya layak menjadi orang nomor 1 di Kota Tangerang merupakan curahan hati pribadinya
"Bukan sebagai Ketua Relawan Bang Uwoh,"tegasnya.