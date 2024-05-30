Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pilkada Tangerang, Begini Harapan Warga soal Sosok Pemimpin Ideal

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |23:06 WIB
Pilkada Tangerang, Begini Harapan Warga soal Sosok Pemimpin Ideal
A
A
A

TANGERANG - Warga menginginkan Kota Tangerang dapat sejahtera makmur dan warganya bisa mendapatkan lapangan pekerjaan.

"Kita inginkan pemimpin yang amanah dan bisa memakmurkan warganya," ujar salah satu warga, Rido Saputra, Kamis (30/5/2024).

Dia juga membantah bahwa dirinya menjabat Ketua Relawan Ahmad Amarullah alias Bang Uwoh

Dia mengungkapkan, sosok Bang Uwoh dinilai dirinya layak menjadi orang nomor 1 di Kota Tangerang merupakan curahan hati pribadinya

"Bukan sebagai Ketua Relawan Bang Uwoh,"tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement