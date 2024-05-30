Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tanggulangi Dampak MRT Tidak Beroperasi, 101 Bus Transjakarta Dikerahkan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |23:24 WIB
Tanggulangi Dampak MRT Tidak Beroperasi, 101 Bus Transjakarta Dikerahkan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 101 unit armada bus Transjakarta dikerahkan oleh Pemprov DKI Jakarta, di koridor 1 untuk menanggulangi berhenti sementara operasional MRT Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menjelaskan, hal tersebut sebagai bentuk gerak cepat mengantisipasi dampak insiden jatuhnya alat berat dari kegiatan konstruksi di area Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sigit menyebutkan, insiden tersebut mengakibatkan operasional MRT Jakarta dihentikan sementara. Namun demikian untuk memastikan mobilitas warga tidak terganggu, Transjakarta diinstruksikan mengoptimalkan layanan.

“Sesuai arahan Pj. Gubernur Jakarta, kami mengambil langkah antisipatif sehingga mobilitas warga tidak terganggu,” ujar Sigit

Lebih lanjut, Sigit menjelaskan sejumlah langkah yang telah diambil.

“Tidak lama setelah kejadian, Transjakarta langsung melakukan penambahan armada yang beroperasi, khususnya pada koridor 1 yang terdampak gangguan MRT yaitu sebanyak sembilan unit dengan fokus di segmen Monas - Blok M sehingga total bus menjadi 85 unit,” ungkapnya.

Selain koridor 1, rute lain yang beririsan dengan layanan MRT yaitu rute 1E (Blok M – Pondok Labu) dan S21 (Kejaksaan Agung – Lebak Bulus) juga dilakukan penambahan lima bus.

“Selain itu, Transjakarta juga menginformasikan kepada pengguna layanan yang mau ke Lebak Bulus bisa menggunakan alternatif lain yaitu melalui koridor 13, transit di Velbak untuk melanjutkan dengan koridor 8 sampai Lebak Bulus,” lanjut Sigit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184827//mrt-nOgV_large.jpg
Sempat Terhenti Imbas Pohon Tumbang, Layanan MRT Beroperasi Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184778//mrt-XlGj_large.jpg
MRT Jakarta Gangguan Imbas Pohon Tumbang, 524 Penumpang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184751//transjakarta-BRN3_large.jpg
Imbas Gangguan MRT, Transjakarta Tambah Armada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724//viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182700//bus_transjabodetabek_rute_bekasi_dukuh_atas_keluarkan_asap-bsZm_large.jpg
Bus Transjabodetabek Rute Bekasi–Dukuh Atas Keluarkan Asap di Jatinegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182594//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-V2d1_large.jpg
Pramudi Wanita Singgung Tarif Transjakarta Tak Naik, Pramono: Gubernurnya Lagi Bimbang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement