INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Perkuat Moderasi Beragama, Kemenag Kampanyekan Teologi Lingkungan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |00:52 WIB
Perkuat Moderasi Beragama, Kemenag Kampanyekan Teologi Lingkungan
Foto: dok Kemenag
A
A
A

JAKARTA – Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) menggelar peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-1 yang dirangkai dengan gerakan tanam sejuta pohon, zero plastic, serta literasi teologi lingkungan oleh Penyuluh Agama se-Indonesia.

Harlah yang mengangkat tema ‘Rawat Bumi, Perkuat Moderasi’ ini berpusat di Hutan Mangrove, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Barat.

Direktur Penerangan Agama Islam, Kemenag, Ahmad Zayadi mengatakan, tema ini menyiratkan tiga aktivitas, pertama gerakan edukasi bahwa menanam pohon merupakan salah satu aktivitas penting untuk menjaga lingkungan.

“Tanam sejuta pohon secara serentak se-Indonesia ini adalah bentuk aksi nyata menjaga dan merawat bumi, bahkan mungkin lebih dari satu juta pohon yang ditanam oleh Penyuluh se-Indonesia,” ujarnya, Kamis (30/5/2024).

Dikatakannya, aktivitas kedua, kampanye zero plastic dan teologi lingkungan merupakan korelasi dalam mengaitkan agama dan konsep ekologis. “Ada fungsi keindahan dan juga fungsi kelestarian lingkungan,” ucapnya.

Zayadi berpesan, IPARI sebagai mitra strategis Kementerian Agama harus menjadi organisasi profesi yang mampu menjangkau seluruh masyarakat dalam literasi dan edukasi.

Dia berharap, seluruh pengurus mengenalkan IPARI sebagai organisasi yang bisa sejajar dengan organisasi profesi lainnya, seperti PGRI, IDI, IDAI, dan lainnya.

“Kami optimis IPARI bisa memaksimalkan dan membuat legacy (kebijakan) sebanyak mungkin, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan IPARI, serta melampaui dalam edukasi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sekretaris Umum IPARI, Elvi Anita Afandi menambahkan, IPARI yang berdiri pada 26 Mei 2023 ini tidak hanya fokus pada kegiatan sosial keagamaan, tetapi juga pembangunan lingkungan sekitar sebagai bagian ekosistem manusia.

“Penyuluh Agama ini punya tugas yang unik, tidak hanya bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan. Karena ada kata pembangunan maka maknanya sangat luas, seperti stunting hingga soal lingkungan prespektif agama,” paparnya.

Halaman:
1 2
      
