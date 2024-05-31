Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini, Letusan Setinggi 800 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pagi ini, Jumat 31 Mei 2024, pukul 07.22 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 800 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Jumat, 31 Mei 2024, pukul 07:22 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 800 m di atas puncak (± 2125 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, M. Richard Chaniago dalam keterangannya, Jumat (31/5/2024).

Richard mengatakan, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 8 mm dan durasi 102 detik.

Sementara itu, Richard meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Awaludin)