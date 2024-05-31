Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Gempa M5,1 di Morowali Akibat Aktivitas Sesar Matano Segmen Geresa

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |06:39 WIB
BMKG: Gempa M5,1 di Morowali Akibat Aktivitas Sesar Matano Segmen Geresa
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa dengan kekuatan M5,1 yang mengguncang Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat 31 Mei 2024 pukul 00.08.19 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M4,8. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 2,74° LS ; 122,15° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 27 Km arah tenggara Morowali, Sulawesi Tengah pada kedalaman 20 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Matano segmen Geresa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser ( strike-slip ),” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Morowali dengan skala intensitas III-IV MMI ( Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

Daryono mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

“Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah,” imbaunya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188893//hujan_jabodetabek-gD2p_large.jpg
Waspada Hujan Sedang di Sejumlah Wilayah Jabodetabek Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/18/3188727//ilustrasi-FAO2_large.jpg
Gempa Bumi M 7,5 Guncang Jepang, Tak Ada WNI Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/18/3188687//gempa-9qDN_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,5 Jepang Picu Gelombang Tsunami, Puluhan Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188674//hujan-SGmI_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188672//angin_kencang-Sk3e_large.jpg
BMKG Deteksi Potensi Siklon Tropis saat Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188666//gempa-vZ39_large.jpg
Gempa M7,5 Guncang Jepang, BMKG: Tak Potensi Tsunami di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement