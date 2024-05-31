Kunjungi Lippo Plaza Malam Hari, Jokowi Sapa Masyarakat Kota Lubuklinggau

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyapa masyarakat Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatra Selatan pada Kamis malam, 30 Mei 2024.

Pada kesempatan itu, Presiden berkunjung ke Lippo Plaza, salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota itu.

Tiba di Lippo Plaza, Presiden Jokowi langsung disambut riuh para pengunjung mal yang telah menanti kehadirannya. Warga memenuhi pintu masuk di lobi mal sambil mengabadikan momen kedatangan Kepala Negara.

"Pak Jokowi! Pak Jokowi! Foto Pak!" teriakan warga membahana di lobi mal.

Presiden kemudian singgah di sebuah restoran untuk menikmati santap malam. Tampak duduk semeja dengan Presiden yaitu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Pj. Gubernur Sumatra Selatan Agus Fatoni, dan Pj. Wali Kota Lubuklinggau Trisko Defriyansa.

Selama menunggu makanan disajikan, Presiden tidak ragu untuk berinteraksi langsung dengan warga dan memberikan kesempatan berfoto yang membuat banyak pengunjung antusias.

"Gemetaran, ini masih gemetar. Enggak menyangka bisa dipanggil kan ke depan. Senang banget pokoknya," ucap Yari Siska Febiola, seorang warga yang berkesempatan berfoto dengan Presiden.