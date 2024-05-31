Momen Jokowi Tinjau Harga Sembako di Pasar Bukit Sulap Lubuklinggau

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan ke Pasar Bukit Sulap di Kota Lubuklinggau, pada Kamis, 30 Mei 2024. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memantau harga bahan pokok dan memastikan stabilitasnya di pasar lokal.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa hasil peninjauannya menunjukkan harga bahan pokok di Pasar Bukit Sulap mirip dengan pasar lain yang telah ia kunjungi sebelumnya.

"Harga bawang merah, cabai, semuanya hampir mirip-mirip," ujar Presiden.

BACA JUGA:

Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau Pasar Lawang Agung di Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan tinjauan, harga bahan-bahan pokok di kedua pasar tersebut terpantau hampir sama.