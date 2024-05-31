Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertolak ke Riau, Jokowi akan Resmikan Tol Pekanbaru-Padang hingga SPALDT

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |09:19 WIB
Bertolak ke Riau, Jokowi akan Resmikan Tol Pekanbaru-Padang hingga SPALDT
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Provinsi Riau usai melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Selatan, pada Jumat (31/5/2024).

Melalui Bandara Silampari, Kota Lubuklinggau, Presiden Jokowi lepas landas sekitar pukul 07.45 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setelah mendarat di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Gerbang Tol XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Kepala Negara diagendakan untuk meresmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang ruas Bangkinang-Pangkalan, seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar, serta meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
