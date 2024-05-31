All Eyes on Rafah Menggema di Media Sosial, PBNU: Dunia Menangis Pilu

JAKARTA - Satu gambar yang menyerukan agar orang-orang memperhatikan genosida oleh Israel yang sedang berlangsung di Gaza, Palestina telah dibagikan lebih dari 29 juta kali di Instagram dalam waktu kurang dari 24 jam.

Gambar itu menyoroti dorongan baru di media sosial oleh para pendukung Palestina setelah serangan udara Israel yang brutal dan mematikan.

Gambar tersebut menggambarkan tenda-tenda di kamp pengungsi yang disusun dengan tulisan “All Eyes on Rafah” yang artinya “Semua Mata Tertuju ke Rafah”.