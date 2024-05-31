Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

All Eyes on Rafah Menggema di Media Sosial, PBNU: Dunia Menangis Pilu

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |11:48 WIB
All Eyes on Rafah Menggema di Media Sosial, PBNU: Dunia Menangis Pilu
Serangan Israel ke Rafah. (Foto: AFP)
A
A
A

JAKARTA - Satu gambar yang menyerukan agar orang-orang memperhatikan genosida oleh Israel yang sedang berlangsung di Gaza, Palestina telah dibagikan lebih dari 29 juta kali di Instagram dalam waktu kurang dari 24 jam.

Gambar itu menyoroti dorongan baru di media sosial oleh para pendukung Palestina setelah serangan udara Israel yang brutal dan mematikan.

 BACA JUGA:

Gambar tersebut menggambarkan tenda-tenda di kamp pengungsi yang disusun dengan tulisan “All Eyes on Rafah” yang artinya “Semua Mata Tertuju ke Rafah”.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement