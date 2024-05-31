Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

24 WNI Ditangkap saat Miqat di Bir Ali Madinah, Wapres: Tidak Boleh Terjadi Lagi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |12:34 WIB
24 WNI Ditangkap saat Miqat di Bir Ali Madinah, Wapres: Tidak Boleh Terjadi Lagi
Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Binti Mufarida)
A
A
A

SOLO - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut merespon adanya 24 Warga Negara Indonesia (WNI) asal Banten di Masjid Bir Ali, Madinah. Mereka diamankan karena tidak memiliki visa haji dan hendak bertolak ke Makkah untuk mengikuti rangkaian manasik haji.

“Saya kira ini tidak boleh terjadi lagi. Adanya pelanggaran-pelanggaran itu karena ini kita sudah punya kesepakatan yang baik dengan Saudi untuk mematuhi semua aturan-aturan itu,” ungkap Wapres usai melakukan pengecekan layanan Fast Track Jemaah Haji, di Terminal Embarkasi Haji Solo, Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah, Jumat (31/5/2024).

 BACA JUGA:

Wapres pun mengharapkan agar pihak travel penyedia layanan haji dan umrah tidak menyalahgunakan izinnya. “Karena itu saya harap dari kalangan travel tidak memberi peluang ini untuk terjadinya hal seperti ini.”

Lebih lanjut, Wapres memastikan pemerintah akan mengupayakan untuk menyelesaikan masalah ini secara baik dengan pemerintah Arab Saudi.

 BACA JUGA:

“Oleh karena itu pemerintah akan mengusahakan supaya hal ini memang tidak terjadi lagi. Dan yang sudah terjadi, kita harapkan ini bisa kita selesaikan dengan baik dengan pemerintah Saudi,” paparnya.

Sebelumnya, Wapres juga telah mengingatkan jemaah asal Indonesia tidak menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. “Masalah visa ziarah aturannya itu tidak boleh digunakan untuk Haji dan itu ada konsekuensi-konsekuensinya,” ungkap Wapres.

Halaman:
1 2
      
