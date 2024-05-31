Wapres Harap Arab Saudi Tambah Layanan Fast Track dan Kuota Haji Indonesia

SOLO - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengharapkan agar Arab Saudi menambah layanan fast track dan kuota jemaah haji Indonesia. Saat ini layanan fast track jemaah haji ada di tiga tempat yakni Jakarta, Surabaya, dan Solo.

"Perlu diberitahu perlu diberitahu bahwa pengurusan jamaah haji tahun ini, Indonesia mendapatkan sebutnya Fast Track, itu pengurusannya di Indonesia. Satu-satunya negara yang dapat tiga tempat, tiga embarkasi itu Indonesia," ujar Wapres di Terminal Embarkasi Haji Solo, Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah, Jumat (31/5/2024).

Wapres pun mengatakan bahwa layanan ini pengakuan istimewa dari pemerintah Arab Saudi. "Itu hanya Indonesia ini karena hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia yang begitu akrab dan begitu mesra sehingga kita diberi istimewa."

Pada kesempatan itu, Wapres juga berharap agar kuota jemaah haji Indonesia bertambah. Sehingga, waktu tunggu tidak terlalu lama. "Selain juga kita kemarin diberi jatah tambahan Haji sebanyak 20 ribu, itu juga istimewa kita ya. Dan banyak lagi Insyaallah istimewa-istimewa itu."

"Karena itu saya katakan kepada beliau-beliau kita harapkan nanti tahun depan itu bukan hanya tiga Airport bisa ditambah lagi bukan hanya 20 ribu tambah lagi, karena memang kita menunggunya sampai 50 tahun," ujar Wapres.

"Tadi jamaah yang dari Kudus saya tanya berapa nunggu, 12 tahun yang sekarang tapi yang berikutnya itu lebih lama lagi. Insyaallah katanya akan diberikan pertimbangan itu. Ini luar biasa pemerintah Saudi hubungan baiknya dengan kita Indonesia ya. Ini keuntungan," paparnya.