Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Harap Arab Saudi Tambah Layanan Fast Track dan Kuota Haji Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |13:06 WIB
Wapres Harap Arab Saudi Tambah Layanan <i>Fast Track</i> dan Kuota Haji Indonesia
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

SOLO - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengharapkan agar Arab Saudi menambah layanan fast track dan kuota jemaah haji Indonesia. Saat ini layanan fast track jemaah haji ada di tiga tempat yakni Jakarta, Surabaya, dan Solo.

"Perlu diberitahu perlu diberitahu bahwa pengurusan jamaah haji tahun ini, Indonesia mendapatkan sebutnya Fast Track, itu pengurusannya di Indonesia. Satu-satunya negara yang dapat tiga tempat, tiga embarkasi itu Indonesia," ujar Wapres di Terminal Embarkasi Haji Solo, Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah, Jumat (31/5/2024).

Wapres pun mengatakan bahwa layanan ini pengakuan istimewa dari pemerintah Arab Saudi. "Itu hanya Indonesia ini karena hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia yang begitu akrab dan begitu mesra sehingga kita diberi istimewa."

Pada kesempatan itu, Wapres juga berharap agar kuota jemaah haji Indonesia bertambah. Sehingga, waktu tunggu tidak terlalu lama. "Selain juga kita kemarin diberi jatah tambahan Haji sebanyak 20 ribu, itu juga istimewa kita ya. Dan banyak lagi Insyaallah istimewa-istimewa itu."

"Karena itu saya katakan kepada beliau-beliau kita harapkan nanti tahun depan itu bukan hanya tiga Airport bisa ditambah lagi bukan hanya 20 ribu tambah lagi, karena memang kita menunggunya sampai 50 tahun," ujar Wapres.

"Tadi jamaah yang dari Kudus saya tanya berapa nunggu, 12 tahun yang sekarang tapi yang berikutnya itu lebih lama lagi. Insyaallah katanya akan diberikan pertimbangan itu. Ini luar biasa pemerintah Saudi hubungan baiknya dengan kita Indonesia ya. Ini keuntungan," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement