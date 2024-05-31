Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PBNU Soroti Fatwa MUI soal Salam Lintas Agama

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |13:39 WIB
PBNU Soroti Fatwa MUI soal Salam Lintas Agama
PBNU (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi yang akrab disapa Gus Fahrur menganggapi terkait keluarnya fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) mengenai Panduan Hubungan Antarumat Beragama, termasuk Hukum Salam Lintas Agama. Fatwa itu merupakan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII.

Ia menyebut ucapan sebaiknya memang menggunakan salam secara umum. "Dalam salam ini, saya kira sebaiknya menggunakan salam yang berlaku umum saja, misalnya salam selamat pagi dan selamat malam, itu sudah cukup baik dan dapat dipahami oleh semua orang," kata Gus Fahrur dalam keterangannya, Jumat (31/5/2024).

Ucapan salam sendiri, menurutnya, merupakan doa kebaikan bagi semua. Sehingga seharusnya menggunakan salam yang dapat dimengerti oleh semua orang.

"Jika dimaksudkan adalah salam itu bagian dari akidah agama lain tentu memang demikian. Salam itu adalah doa kebaikan bagi semua, tentu lebih baik jika menggunakan salam yang dapat dimengerti semua orang," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyakini masyarakat Indonesia telah dewasa dan memiliki toleransi terhadap umat beragama yang lainnya.

"Kalau soal akidah masing-masing punya keyakinan dan kita bangsa Indonesia sudah sangat dikenal dewasa dalam toleransi umat beragama," katanya.

Lantas dia mencontohkan jika umat Muslim memberikan ucapan selamat Natal kepada umat Nasrani. Menurut ulama sebagian diperbolehkan meski hal itu memiliki pandangan masing-masing.

"Nabi mencontohkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak menyakiti mereka. Mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada mereka, sehingga menurut sebagian ulama diperbolehkan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188876/nasaruddin_umar_hadiri_pleno_pbnu-NuA0_large.jpg
Disambut Gus Ipul, Nasaruddin Umar Hadiri Pleno PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188867/rapat_pleno_pbnu-ZFgk_large.jpg
KH Miftachul Akhyar Pimpin Pleno PBNU, Khofifah hingga Gus Ipul Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188859/pbnu_gelar_rapat_pleno-1CUD_large.jpg
PBNU Rapat Pleno Tunjuk Pengganti Gus Yahya, Diawali Doa untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188690/pbnu-LgBe_large.jpg
Hari Ini Syuriyah PBNU Gelar Rapat Pleno Tunjuk Pj Ketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188689/pbnu-lkxA_large.jpg
20 Lembaga dan Banom PBNU Serukan Kepatuhan Organisasi dan jaga Keutuhan Jam’iyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188580/pbnu-tvJX_large.jpg
LPBH PBNU: Kiai Sepuh NU Sangat Prihatin Atas Upaya Penjegalan Gus Yahya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement