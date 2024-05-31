PBNU Soroti Fatwa MUI soal Salam Lintas Agama

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi yang akrab disapa Gus Fahrur menganggapi terkait keluarnya fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) mengenai Panduan Hubungan Antarumat Beragama, termasuk Hukum Salam Lintas Agama. Fatwa itu merupakan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII.

Ia menyebut ucapan sebaiknya memang menggunakan salam secara umum. "Dalam salam ini, saya kira sebaiknya menggunakan salam yang berlaku umum saja, misalnya salam selamat pagi dan selamat malam, itu sudah cukup baik dan dapat dipahami oleh semua orang," kata Gus Fahrur dalam keterangannya, Jumat (31/5/2024).

Ucapan salam sendiri, menurutnya, merupakan doa kebaikan bagi semua. Sehingga seharusnya menggunakan salam yang dapat dimengerti oleh semua orang.

"Jika dimaksudkan adalah salam itu bagian dari akidah agama lain tentu memang demikian. Salam itu adalah doa kebaikan bagi semua, tentu lebih baik jika menggunakan salam yang dapat dimengerti semua orang," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyakini masyarakat Indonesia telah dewasa dan memiliki toleransi terhadap umat beragama yang lainnya.

"Kalau soal akidah masing-masing punya keyakinan dan kita bangsa Indonesia sudah sangat dikenal dewasa dalam toleransi umat beragama," katanya.

Lantas dia mencontohkan jika umat Muslim memberikan ucapan selamat Natal kepada umat Nasrani. Menurut ulama sebagian diperbolehkan meski hal itu memiliki pandangan masing-masing.

"Nabi mencontohkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak menyakiti mereka. Mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada mereka, sehingga menurut sebagian ulama diperbolehkan," tuturnya.