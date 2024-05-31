Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perkuat Kerja Sama Militer, Panglima TNI Bertemu Chief Of Defence Staff Inggris

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |13:52 WIB
Perkuat Kerja Sama Militer, Panglima TNI Bertemu Chief Of Defence Staff Inggris
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertemu Chief of Defence Staff Inggris Admiral Anthony David Radakin (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima kunjungan kehormatan dari Chief Of Defence Staff Inggris Admiral Anthony David Radakin, bertempat di Kantor Subden Merdeka Barat.

Pertemuan ini merupakan momen penting dalam kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Inggris, Kamis 30 Mei 2024.

Dalam pertemuan tersebut, membahas mengenai berbagai isu strategis, termasuk kolaborasi dalam latihan dan pengembangan teknologi militer. Keduanya juga membahas peluang untuk meningkatkan interoperabilitas dan pertukaran pengetahuan di bidang pertahanan.

Panglima TNI menyambut baik kunjungan Chief Of Defence Staff Inggris tersebut dan menekankan pentingnya kerja sama bilateral dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan pertahanan dan memastikan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan kedua negara dapat saling mendukung dan berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

(Arief Setyadi )

      
