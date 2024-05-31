Perkuat Kerja Sama Militer, Panglima TNI Bertemu Chief Of Defence Staff Inggris

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima kunjungan kehormatan dari Chief Of Defence Staff Inggris Admiral Anthony David Radakin, bertempat di Kantor Subden Merdeka Barat.

Pertemuan ini merupakan momen penting dalam kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Inggris, Kamis 30 Mei 2024.

BACA JUGA: Bus Berpenumpang Terjun ke Jurang di Solok Sumbar

Dalam pertemuan tersebut, membahas mengenai berbagai isu strategis, termasuk kolaborasi dalam latihan dan pengembangan teknologi militer. Keduanya juga membahas peluang untuk meningkatkan interoperabilitas dan pertukaran pengetahuan di bidang pertahanan.

Panglima TNI menyambut baik kunjungan Chief Of Defence Staff Inggris tersebut dan menekankan pentingnya kerja sama bilateral dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan pertahanan dan memastikan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan kedua negara dapat saling mendukung dan berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

(Arief Setyadi )