Dokter Nyentrik Sembuhkan Pasien dengan Berjoget, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

JAKARTA - Okezone Updates hari ini, Jumat (31/5/2024), menyajikan berita tentang seorang dokter spesial bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SLG Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang punya cara unik menyembuhkan pasiennya.

Yaitu dengan cara mengajak pasien berjoget asik saat memeriksa pasien yang sedang menjalani rawat inap di RS. Aksi dokter nyentrik yang dilakukan dokter bernama Ari Sarjito mengundang kagum dari warganet.

BACA JUGA:

Metode pengobatan dan penyembuhan unik dengan berjoget tersebut selalu diunggah dokter di akun tiktok pribadinya cimot500. Bahkan salah satu unggahan video mendapat banyak respon positif dari warganet dan ditonton 3 koma 8 juta tayangan.