Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSP: Tapera Itu Tabungan, Bukan Potong Gaji

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |14:42 WIB
KSP: Tapera Itu Tabungan, Bukan Potong Gaji
KSP Moeldoko (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, tabungan perumahan rakyat (Tapera) bukan memotong gaji atau iuran, namun sebuah tabungan untuk pekerja. 

"Jadi saya tekankan Tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran Tapera ini adalah tabungan," kata Moeldoko dalam jumpa pers di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Moeldoko menjelaskan, dalam peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 diwajibkan bagi pekerja untuk menjadi peserta Tapera. Namun, dirinya memastikan bahwa potongan Tapera bisa menjadi tabungan bilamana pekerja sudah mempunyai rumah.

Pengambilan tabungan itu dapat dilakukan jika pekerja tersebut telah memasuki usia pensiun.

"Di dalam undang-undang memang mewajibkan ada undang-undangnya mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana apakah harus membangun rumah tadi kita diskusi di dalam nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan pemupukan yang terjadi," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan, Tapera merupakan perpanjangan dari badan pertimbangan tabungan perumahan (Bapertarum) yang dikhususkan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Moeldoko menyebut, Tapera pun diperluas dan diterapkan untuk pekerja mandiri dan swasta dikarenakan kekhawatiran pemerintah dengan masyarakat Indonesia yang masih banyak belum memiliki rumah.

"Kenapa diperluas karena ada problem backlog, problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah ini data dari BPS bukan ngarang ya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/338/3036330/selama-2024-ada-510-rumah-tak-layak-huni-di-tangsel-diperbaiki-6hT6KdGOeF.jpg
Selama 2024, Ada 510 Rumah Tak Layak Huni di Tangsel Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/337/3000671/5-fakta-kabar-terbaru-rumah-tua-dihimpit-apartemen-mewah-di-tanah-abang-Oc1Nf0CdPs.jpg
5 Fakta Kabar Terbaru Rumah Tua Dihimpit Apartemen Mewah di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/337/3000211/masih-ingat-rumah-tua-dihimpit-apartemen-mewah-di-tanah-abang-begini-kabar-terbarunya-thwIeG2yOw.jpg
Masih Ingat Rumah Tua Dihimpit Apartemen Mewah di Tanah Abang, Begini Kabar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/06/338/2776527/serupa-kisah-tiko-rumah-mewah-milik-eks-pramugari-odgj-terbengkalai-di-timur-jakarta-oNKQ0KIDS6.jpg
Serupa Kisah Tiko, Rumah Mewah Milik Eks Pramugari ODGJ Terbengkalai di Timur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/31/337/1998404/program-bsps-politikus-pdip-gembira-pembangunan-rumah-baru-melebihi-target-HfKzAvo5m4.jpeg
Program BSPS, Politikus PDIP Gembira Pembangunan Rumah Baru Melebihi Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/09/337/1975512/soal-jokowi-bangun-rumah-dp-0-persen-anies-dulu-banyak-kritik-nyatanya-mungkin-D510Sq2D2q.jpg
Soal Jokowi Bangun Rumah DP 0 Persen, Anies: Dulu Banyak Kritik, Nyatanya Mungkin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement