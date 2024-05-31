Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dipimpin Sufmi Dasco, Ini Susunan Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |15:32 WIB
Dipimpin Sufmi Dasco, Ini Susunan Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran
Sufmi Dasco Ahmad (Foto: dpr.go.id)
JAKARTA - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah terbentuk. Tim ini dipimpin Sufmi Dasco Ahmad sebagai ketua.

Dalam agenda pertama, mereka mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu Sri Mulyani, Jumat (31/5/2024) pagi. Dalam acara itu, Tim Sinkronisasi berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk membahas soal komitmen kebijakan fiskal ke depan.

"Dari penjelasan Menteri Keuangan beliau membuka akses seluas-luasnya, nanti persoalan-persoalan teknis akan dibicarakan dengan Pak Tommy Djiwandono, tentu saja ini kabar yang menggembirakan," kata Wakil Ketua Tim Sinkronisasi Ahmad Muzani usai pertemuan.

Dalam kesempatan ini, Muzani juga memperkenalkan susunan Tim Sinkronisasi. Selain Dasco dan Muzani, juga ada 4 orang lain sebagai anggota.

"Kami perkenalkan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi diketuai oleh Profesor Doktor Haji Sufmi Dasco Ahmad, saya bertindak sebagai wakil ketua," ujar Muzani.

