Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Hadiri Upacara Harlah Pancasila di Ende, Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |18:59 WIB
Megawati Hadiri Upacara Harlah Pancasila di Ende, Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno
Megawati Soekarnoputri (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri tiba di Kabupaten Ende pada hari ini sekitar pukul 13.50 Wita, Jumat (31/5/2024). Megawati akan menghadiri Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada Sabtu (1/6) besok.

Mengutip Antara, Megawati tiba di Kabupaten Ende pada hari ini sekitar pukul 13.50 WITA. Putri Bung Karno ini terlihat disambut meriah oleh masyarakat Kabupaten Ende. Sejumlah anak sekolah dari SMA Katolik Santo Petrus pun berteriak histeris menyambut kehadiran Megawati di bandara.

Tarian selamat datang Toja Pala dari anak-anak turut menyambut kehadiran Megawati. Lalu dia dikalungi selendang khas Ende oleh Penjabat Bupati Ende Agustinus G Ngasu. Setelahnya, Megawati bersama rombongan pun akan menuju ke Rumah Pengasingan Bung Karno di Jalan Perwira, Kabupaten Ende.

Saat keluar Bandara H. Hasan Aroeboesman untuk menuju lokasi selanjutnya, Megawati sempat dihadang oleh masyarakat Ende yang telah menunggu di pintu keluar. Mereka berebut untuk bersalaman dengan Putri Bung Karno itu.

“Ibu Mega, Ibu Mega,” teriak para Ibu-ibu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/337/3143754/pancasila-4uUy_large.jpg
Hari Lahir Pancasila, Momentum Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/337/3143646/soekarno-Ts9b_large.jpg
Selayang Pandang Sejarah Hari Lahir Pancasila dan Pidato Soekarno di Sidang Dokuritsu Junbi Cosakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/337/3130452/pancasila-cWl3_large.jpg
Ketum Perjuangan Walisongo Serukan Jaga Persatuan dan Waspadai Provokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/510/3084634/pancasila-UwmH_large.jpg
BPIP Perkuat Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyiaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/608/3081605/etika-v3YA_large.jpg
Sutan Sjahrir hingga Bung Hatta Potret Keteladanan Moral dan Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/337/3080485/bpip-IFh4_large.jpg
Wujudkan Asta Cita Prabowo, BPIP Terus Bergerak Perkuat Pembinaan Pancasila
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement