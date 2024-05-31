Megawati Hadiri Upacara Harlah Pancasila di Ende, Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno

JAKARTA - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri tiba di Kabupaten Ende pada hari ini sekitar pukul 13.50 Wita, Jumat (31/5/2024). Megawati akan menghadiri Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada Sabtu (1/6) besok.

Mengutip Antara, Megawati tiba di Kabupaten Ende pada hari ini sekitar pukul 13.50 WITA. Putri Bung Karno ini terlihat disambut meriah oleh masyarakat Kabupaten Ende. Sejumlah anak sekolah dari SMA Katolik Santo Petrus pun berteriak histeris menyambut kehadiran Megawati di bandara.

Tarian selamat datang Toja Pala dari anak-anak turut menyambut kehadiran Megawati. Lalu dia dikalungi selendang khas Ende oleh Penjabat Bupati Ende Agustinus G Ngasu. Setelahnya, Megawati bersama rombongan pun akan menuju ke Rumah Pengasingan Bung Karno di Jalan Perwira, Kabupaten Ende.

Saat keluar Bandara H. Hasan Aroeboesman untuk menuju lokasi selanjutnya, Megawati sempat dihadang oleh masyarakat Ende yang telah menunggu di pintu keluar. Mereka berebut untuk bersalaman dengan Putri Bung Karno itu.

“Ibu Mega, Ibu Mega,” teriak para Ibu-ibu.