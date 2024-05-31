Berikut Susunan Kegiatan Upacara Hari Lahir Pancasila 2024 di Blok Rokan

JAKARTA - Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2024 bakal digelar di Blok Rokan, Riau. Upacara bakal dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Berikut susunan acara yang dikutip dari Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024.

Pukul 07.38 Terompet pertama

Pukul Terompet kedua

Pukul 07.44 Pasukan Upacara memasuki tempat upacara

Pukul 07.51 Komandan Upacara memasuki tempat upacara

Pukul 07.57 Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik

Indonesia beserta Ibu Wury Maruf Amin tiba di tempat upacara

Pukul 07.58 Laporan Perwira Upacara

Pukul 07.59 Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara

Pukul 08.00 Penghormatan Kebesaran

Pukul 08.01 Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara

Pukul 08.02 Pengibaran Sang Merah Putih

Pukul 08.16 Mengheningkan Cipta

Pukul 08.18 Tanda Kebesaran Buka

Pukul 08.19 Pembacaan Teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia