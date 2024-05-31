Inisiator Generasi Perintis Akan Mewakili Indonesia di KTT Pemuda G20

JAKARTA - Inisiator Generasi Perintis terpilih sebagai Delegasi Indonesia untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemuda G20 di Brazil tahun ini. Muhammad Syaeful Mujab akan berangkat ke Kota Rio de Janeiro, Brazil untuk menghadiri KTT dan Festival Pemuda G20 yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 17 Agustus 2024. Mujab bersama empat delegasi pemuda lainnya terpilih melalui seleksi ketat yang dilaksanakan oleh Indonesian Youth Diplomacy dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Alumnus Universitas Indonesia dan London School of Economics and Political Science, Inggris ini menjadi delegasi dalam pembahasan isu kemiskinan, kelaparan, dan ketimpangan. Isu tersebut relevan dengan advokasi yang Mujab jalankan melalui komunitasnya, Generasi Perintis.

“Dalam KTT nantinya, saya akan menyuarakan bagaimana kerentanan orang muda terhadap kemiskinan yang mestinya menjadi perhatian serius dalam kebijakan publik secara global,” ujar Mujab dalam keterangannya.

Secara khusus, Mujab akan memperjuangkan kebijakan proteksi sosial yang menargetkan warga negara pada usia produktif dalam membantu proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia pekerjaan.

KTT Pemuda G20 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian penting dalam forum G20. Pada tahun ini, Brazil sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT tersebut mengangkat lima isu penting untuk dibahas, yaitu kemiskinan, perubahan iklim, reformasi pemerintahan global, masa depan pekerjaan, serta keberagaman dan inklusivitas. Hasil KTT tersebut adalah dokumen rekomendasi kebijakan untuk dibahas dalam KTT G20 yang dihadiri oleh kepala negara/pemerintahan dari negara-negara G20.

“Kami delegasi Indonesia berkomitmen untuk mendorong inklusivitas dan partisipasi orang muda secara luas dalam penyusunan proposal kebijakan yang akan di advokasikan dalam KTT Pemuda G20 nantinya,” tambah Mujab.