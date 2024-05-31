KSP Jamin Dana Tapera Dikelola Baik Tak seperti Asabri

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) akan dikelola baik dan aman dengan hadirnya Komite Tapera.

Komite Tapera sendiri bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum serta strategi pengelolaan Tapera.

Komite Tapera terdiri dari lima anggota, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta para profesional.

"Berikutnya membangun sistem pengawasan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan," kata Moeldoko dalam jumpa pers di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Moeldoko pun mewanti-wanti agar BP Tapera dapat mengelola dana dengan baik tidak seperti Asabri.

"Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri," tegasnya.

BACA JUGA: KSP Ungkap Alasan Tapera Dibebankan ke Pekerja Mandiri

Moeldoko menyebut bahwa pengelolaan dana untuk Asabri tidak bisa disentuh sekalipun dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.

"Ini uang prajurit saya masa saya nggak tahu gimana sih ini, bayangkan. Panglima TNI punya anggota Rp500 ribu prajurit nggak boleh nyentuh Asabri," kata Moeldoko.

"Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti, gitu," sambungnya.