HOME NEWS NASIONAL

Perkuat Lembaga, GKR Hemas Optimis 'Fantastic Four' Akan Pimpin DPD RI

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |21:29 WIB
Perkuat Lembaga, GKR Hemas Optimis 'Fantastic Four' Akan Pimpin DPD RI
GKR Hemas (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Gusti Kanjeng Ratu Hemas (GKR Hemas), menekankan pentingnya DPD untuk kembali ke khittahnya sebagai lembaga yang memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat di tingkat nasional.

Ia menegaskan, untuk mencapai hal ini, dibutuhkan kesolidan dan kontribusi dari seluruh anggota DPD RI.

"DPD RI itu milik seluruh daerah yang direpresentasikan para wakilnya di 38 provinsi. Ya karena itulah kami berpendapat bahwa lembaga ini akan kuat jika komposisi pimpinannya diisi oleh konfigurasi kebhinekaan Indonesia," ujar GKR Hemas dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/5/2024).

“Pak Sultan Najamudin mewakili semangat anak muda, Pak Yorris mewakili saudara-saudara kita dari Timur, saya mewakili suara perempuan. Dan satu lagi masih kami konsolidasikan untuk memantapkan komposisi fantastic four ini," imbuhnya.

Istri Sultan Hamengku Buwono X itu mengungkapkan hal tersebut setelah bersama dengan Senator Sultan B Najamudin dan Senator Yoris Raweyai membentuk paket calon pimpinan DPD RI periode 2024-2029.

GKR Hemas juga menanggapi kritik dari pengamat dan pakar hukum tata negara yang menilai bahwa kiprah DPD RI sebagai lembaga legislatif masih kurang terlihat di mata publik. Menurutnya, hal ini terjadi karena pimpinan dan anggota DPD RI seringkali bekerja sendiri-sendiri, sehingga terjadi disorientasi politik.

"Adalah wajar jika publik mengharapkan peran dan kontribusi yang lebih dari lembaga politik nasional seperti DPD ini. Bukan hanya untuk satu atau dua daerah saja. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif dan kuat," ujarnya.

Ratu yang menjadi Senator sejak pertama kali DPD RI dibentuk itu menegaskan rkomitmen untuk memperkuat kewenangan DPD RI. Pihaknya yakni bahwa ketika semua anggota DPD RI memiliki semangat yang sama untuk memberikan solusi bagi kesulitan rakyat, dukungan untuk penguatan DPD akan datang.

Halaman:
1 2
      
