Menteri AHY Dampingi Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Ruas Bangkinang-XIII Koto Kampar

PEKANBARU - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Pekanbaru-Padang, ruas Bangkinang-XIII Koto Kampar, Jumat (31/05/2024).

Selesainya ruas Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar tidak terlepas dari peran serta Kementerian ATR/BPN dalam proses pengadaan tanahnya. Untuk tol sepanjang 24,7 km ini pengadaan tanahnya dikerjakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau dengan jumlah pengadaan mencakup 1.209 bidang tanah seluas 309,93 hektare.

Dengan diresmikannya ruas tol ini, Presiden RI berharap infrastruktur bisa digunakan dan bisa meningkatkan perekonomian daerah. Sebelumnya, jalan tol telah diuji coba pengoperasiannya secara fungsional selama mudik lebaran 2024 lalu.

Setelah menghadiri peresmian jalan tol Menteri ATR/Kepala BPN juga meninjau langsung Pertanahan di Kantah Kota Pekanbaru dan menyerahkan 12 Sertipikat Tanah Elektronik, Sertipikat tersebut terdiri dari 5 Sertipikat Barang Milik Daerah, 5 Sertipikat Barang Milik Negara, dan 2 Sertipikat Hak Milik Perorangan.

Menteri AHY juga menyerahkan sertipikat tanah hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 42 Kepala Keluarga yang tinggal di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbar. Penyerahan sertipikat akan dilakukan secara door to door ke rumah warga di kawasan tersebut.

