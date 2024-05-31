Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Resmikan Implementasi Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Dorong Pelayanan Cepat dan Aman

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |22:00 WIB
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (Kemen ATR)
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (Kemen ATR)
A
A
A

PEKANBARU - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Implementasi Layanan Elektronik di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (31/05/2024).

"Kalau ini (Sertipikat Tanah Elektronik, red) masuk, terintegrasi, masyarakat dapat mengurus ini dengan jauh lebih cepat dan jauh lebih aman. Lebih transparan semuanya," terang Menteri AHY.

Implementasi ditandai dengan diserahkannya 12 Sertifikat Tanah Elektronik. Hal ini juga menjadi tanda ke depannya semua sertipikat yang dikeluarkan Kantah Kota Pekanbaru akan dalam bentuk Sertipikat Tanah Elektronik.

 BACA JUGA:

Sertipikat yang diserahkan Menteri AHY kali ini terdiri dari 5 sertipikat Barang Milik Daerah (BMD), 5 sertipikat Barang Milik Negara (BMN), dan 2 sertipikat tanah milik perorangan.

"Dengan Sertipikat Tanah Elektronik yang baru saja kita luncurkan implementasinya di jajaran Kantah Kota Pekanbaru, mudah-mudahan diikuti dengan Kantah lainnya," kata Menteri AHY dalam sambutannya.

