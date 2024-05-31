Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MRT Jakarta Beroperasi Normal Pagi Ini Usai Insiden Jatuhnya Besi Crane

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |05:57 WIB
MRT Jakarta Beroperasi Normal Pagi Ini Usai Insiden Jatuhnya Besi Crane
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Setelah terhenti akibat peristiwa jatuhnya besi dari crane, MRT Jakarta beroperasi normal kembali pada hari ini, Jumat (31/5/2024). Masyarakat dapat kembali menggunakan layanan angutan umum MRT Jakarta.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo dalam keterangannya.

Dia pun memastikan bahwa pada pagi ini, MRT Jakarta telah kembali beraktivitas normal. "Pascaterjadinya pemberhetian operasional MRT Jakarta imbas insiden pada kegiatan konstruksi Gedung Kejaksaan Agung pada Kamis (30/05). Hari ini, MRT Jakarta telah kembali beroperasi secara normal," kata Ahmad Pratomo, Jumat (31/5/2024).

Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas peritiwa yang terjadi pada Kamis 30 Mei 2024 petang kemarin. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

"MRT Jakarta akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kejadian ini tidak kembali terulang di waktu yang akan datang," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173800/mrt-FfXZ_large.jpg
MRT Gangguan, Perjalanan dari Stasiun ASEAN ke Senayan Terlambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/338/3166471/halte-b4NO_large.jpg
Stasiun MRT Istora Dijarah Saat Aksi Massa, Vending Machine Hilang dan CCTV Dirusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163271/mrt-xBvS_large.jpg
MRT Stasiun Bundaran HI–Stasiun Blok A Alami Gangguan, Berimbas Keterlambatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/338/3125862/mrt-iDuN_large.jpg
Ada Indonesia vs Bahrain, Jam Operasional MRT Diperpanjang hingga Jam 1 Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110583/mrt-PknZ_large.jpg
Heboh, Fasilitas Keran Air Siap Minum di Stasiun MRT Jadi Tempat Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/338/3107409/mrt-Uvar_large.jpg
Simak, Berikut Jam Operasional MRT Jakarta saat Libur Isra Mir’aj dan Imlek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement