MRT Jakarta Beroperasi Normal Pagi Ini Usai Insiden Jatuhnya Besi Crane

JAKARTA - Setelah terhenti akibat peristiwa jatuhnya besi dari crane, MRT Jakarta beroperasi normal kembali pada hari ini, Jumat (31/5/2024). Masyarakat dapat kembali menggunakan layanan angutan umum MRT Jakarta.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo dalam keterangannya.

Dia pun memastikan bahwa pada pagi ini, MRT Jakarta telah kembali beraktivitas normal. "Pascaterjadinya pemberhetian operasional MRT Jakarta imbas insiden pada kegiatan konstruksi Gedung Kejaksaan Agung pada Kamis (30/05). Hari ini, MRT Jakarta telah kembali beroperasi secara normal," kata Ahmad Pratomo, Jumat (31/5/2024).

Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas peritiwa yang terjadi pada Kamis 30 Mei 2024 petang kemarin. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

"MRT Jakarta akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kejadian ini tidak kembali terulang di waktu yang akan datang," jelasnya.