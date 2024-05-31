HP Seluruh Personel Diperiksa, Polsek Cinere Aman dari Judi Online

DEPOK - Kapolsek Cinere, Kompol Jun Nurhaida bersama Kanit Propam Ipda Suharyoko melakukan pemeriksaan satu per satu handphone milik personil untuk memastikan aman dari judi online.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilaksanakan Rabu 29 Mei 2024, bentuk tindak lanjut dari atensi Kapolres, Kombes Pol Arya Perdana dan Kasi Propam Polres Metro Depok untuk mengantisipasi judi online di kalangan personil kepolisian.

BACA JUGA: Pegawai Bank Keliling Keroyok Rekannya karena Pakai Uang Tagihan untuk Judi Online

“Hal ini merupakan bentuk pengawasan yang melekat kepada personel. Sekaligus memastikan anggota Polri yang menjadi teladan dan penegak hukum tidak ikut bermain judi online,” kata Jun dalam keterangannya dikutip, Jumat (31/5/2024).

Jun menambahkan ada baiknya sebelum merazia masyarakat dari keterlibatan judi online, polisi memeriksa terlebih dahulu internal anggotanya. Sehingga tidak hanya menyasar masyarakat umum saja terkait pemberantasan judi online.

BACA JUGA: 6 Fakta Mengerikan Judi Online hingga Telegram Bakal Ditutup

“Sebelum kita lakukan penindakan kepada masyarakat, kami sudah melakukan pengecekan terhadap anggota kami secara internal. Jadi terkait judi online ini pemberantasannya tidak hanya menyasar masyarakat umum, namun juga internal Polisi,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )