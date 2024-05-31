Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HP Seluruh Personel Diperiksa, Polsek Cinere Aman dari Judi Online

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |07:17 WIB
HP Seluruh Personel Diperiksa, Polsek Cinere Aman dari Judi Online
Pemeriksaan HP polisi antisipasi judi online (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

DEPOK - Kapolsek Cinere, Kompol Jun Nurhaida bersama Kanit Propam Ipda Suharyoko melakukan pemeriksaan satu per satu handphone milik personil untuk memastikan aman dari judi online.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilaksanakan Rabu 29 Mei 2024, bentuk tindak lanjut dari atensi Kapolres, Kombes Pol Arya Perdana dan Kasi Propam Polres Metro Depok untuk mengantisipasi judi online di kalangan personil kepolisian.

“Hal ini merupakan bentuk pengawasan yang melekat kepada personel. Sekaligus memastikan anggota Polri yang menjadi teladan dan penegak hukum tidak ikut bermain judi online,” kata Jun dalam keterangannya dikutip, Jumat (31/5/2024).

Jun menambahkan ada baiknya sebelum merazia masyarakat dari keterlibatan judi online, polisi memeriksa terlebih dahulu internal anggotanya. Sehingga tidak hanya menyasar masyarakat umum saja terkait pemberantasan judi online.

“Sebelum kita lakukan penindakan kepada masyarakat, kami sudah melakukan pengecekan terhadap anggota kami secara internal. Jadi terkait judi online ini pemberantasannya tidak hanya menyasar masyarakat umum, namun juga internal Polisi,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
